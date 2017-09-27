В Пензе разрабатывают документы на ремонт бывшего кинотеатра «Москва» Культура

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Проектно-сметная документация на ремонт здания бывшего кинотеатра «Москва», расположенного на пересечении улиц Володарского и Пушкина в Пензе, находится в стадии разработки. Об этом сообщил заместитель председателя Пензенской области Олег Ягов.

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«Я, например, в детстве ходил [туда] в кино, и больно было смотреть, как последние 20 лет кинотеатр «Москва» разрушался — уникальнейший объект», — отметил он в ходе заседания координационного совета при правительстве Пензенской области по вопросам туризма в среду, 27 сентября.

Олег Ягов напомнил, что было принято решение о передаче здания «Театру доктора Дапертутто».

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«Здание уже выкуплено», — уточнил заместитель председателя регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решение передать здание бывшего кинотеатра «Москва» «Театру доктора Дапертутто» было принято в связи необходимостью в увеличении площади для работы востребованного у зрителей учреждения культуры.

Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», где сейчас проходят постановки театра, будет в дальнейшем использоваться как музей.