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В Пензе продлен срок приема фотографий и рисунков на конкурс «По следам забытых усадеб»

09:25 | 29.09.2017 | Культура

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Срок приема фотографий и рисунков на конкурс «По следам забытых усадеб» продлен на месяц, до 30 октября.

В Пензе продлен срок приема фотографий и рисунков на конкурс «По следам забытых усадеб»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Конкурс, организованный для привлечения внимания к вопросам сохранения культурно-исторического наследия и воспитания бережного отношения отношения к нему, проходит по номинациям «Пейзаж», «Юный фотограф», «Селфи с усадьбой», «Архитектурный пейзаж», «Интерьерная съемка», «Обитатели усадеб» и «Рисунок», а также «Приз зрительских симпатий».

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К настоящему моменту в оргкомитет поступило более 50 заявок.

Конкурс творческих работ организован инициативной группой, которая выступает за реализацию масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб.

Он проводится при поддержке Законодательного собрания Пензенской области, молодежного парламента, реготделений Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, «Молодой Гвардии Единой России», отделения Российского исторического общества в Пензе, областной общественной организации краеведов, молодежного правительства и студенческого педагогического отряда «Феникс».
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