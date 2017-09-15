В Пензенской области дан старт масштабному проекту «По следам забытых усадеб» Культура

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Очистка усадьбы графа Владимира Воейкова в Каменке от кустарниковой и древесной растительности стала первым мероприятием в рамках масштабного проекта «По следам забытых усадеб», инициированного молодежью Пензенской области и направленного на сохранение культурного-исторического наследия.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в экологической акции, состоявшейся в пятницу, 15 сентября, приняли около 100 человек.

Одна группа активистов приехала из Пензы — специально для этого был выделен автобус, который несколько задержался в пути из-за утренних пробок. Некоторые неравнодушные горожане отправились к месту на личном транспорте.

Еще одна группа представляла Каменку.

В задачу молодых людей, среди которых были как юноши, так и девушки, входило перенести срубленные и спиленные ранее ветки и бревна к месту, откуда их могли забрать трактор и «КамАЗ». Подготовительные работы на себя взяли местные власти.

Перед началом субботника во время короткого построения к собравшимся обратился глава администрации Каменки Анатолий Дуданов.

«Здесь объем работы очень большой, так как уже несколько лет не приступали к очистке этой территории, а площадь — около 8 га», — отметил он, добавив, что такие акции необходимо проводить по всей стране.

Как сообщила руководитель аппарата администрации Каменки Светлана Васильева, территорию и дом постепенно планируется привести в порядок.

«Сейчас мы занимаемся благоустройством усадьбы — планируется вырубить всю поросль, которая там находится, чтобы в дальнейшем провести консервацию зданий. […] Надеемся, конечно, что к нам придет инвестор, чтобы эта усадьба была возрождена», — сказала она.

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Уборка заняла несколько часов. В ходе нее молодые люди фотографировались на фоне усадьбы и сразу же выкладывали снимки в социальные сети, сопровождая их хештегами #усадьбы58, #забытыеместапензенскойобласти и #последамзабытыхсадеб58. Ожидается, что это поможет заинтересовать проектом как можно больше студентов и школьников.

Всего за день с территории было вывезено шесть машин бревен и веток.

«Если раньше комплекс зданий с трудом просматривался из-за разросшейся растительности, то сегодня уже есть возможность оценить величие усадьбы. Сделать это могут как жители региона, так и потенциальные инвесторы. При подготовке к сегодняшней акции стало очевидно, что проект нашел живой отклик у пензенской молодежи, которая готова тратить личное время на общественно значимое дело. Надеемся, что инициатива «По следам забытых усадеб» привлечет еще больше единомышленников», — отметил фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максима Костюшина, который входит в оргкомитет проекта.

После завершения уборки активисты посетили расположенный поблизости Алексеевский родник, благоустроенный в 2016 году. Раньше отсюда вода подавалась прямо в усадьбу.