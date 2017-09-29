Две книги об Отечественной войне 1812 года переданы в дар пензенской областной библиотеке Культура Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Книга Виктора Тотфалушина «Волжские пленники» и монография доктора исторических наук Сергея Белоусова «Пензенская губерния в «эпоху Отечественной войны 1812 года» переданы в дар областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В сборник «Волжские пленники» вошли отрывки из воспоминаний, дневников и писем военнопленных армии, находившихся на территории Саратовской губернии в 1812–1814 годах. В монографии «Пензенская губерния в «эпоху Отечественной войны 1812 года» описана хронология событий, происходивших на территории региона в 1812–1815 годах, которые оказали воздействие на различные категории провинциального общества, сообщается на сайте библиотеки. Нашли ошибку в тексте?

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