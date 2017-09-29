03:21:28 Суббота, 30 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Две книги об Отечественной войне 1812 года переданы в дар пензенской областной библиотеке

11:08 | 29.09.2017 | Культура

Печать

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Книга Виктора Тотфалушина «Волжские пленники» и монография доктора исторических наук Сергея Белоусова «Пензенская губерния в «эпоху Отечественной войны 1812 года» переданы в дар областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Две книги об Отечественной войне 1812 года переданы в дар пензенской областной библиотеке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В сборник «Волжские пленники» вошли отрывки из воспоминаний, дневников и писем военнопленных армии, находившихся на территории Саратовской губернии в 1812–1814 годах.

В монографии «Пензенская губерния в «эпоху Отечественной войны 1812 года» описана хронология событий, происходивших на территории региона в 1812–1815 годах, которые оказали воздействие на различные категории провинциального общества, сообщается на сайте библиотеки.
Актуальное
Читайте также
В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь уберечь «сына» от тюрьмы
В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева В Пензенской области собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей В Пензе производителям одежды возместят часть затрат на модернизацию оборудования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама