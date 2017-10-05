15:50:45 Четверг, 5 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Мэр Пензы Виктор Кувайцев ответит на вопросы читателей ИА «PenzaNews» 6 октября с 11.00 до 13.00

В Пензе конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной будет посвящен малой родине

10:22 | 05.10.2017 | Культура

Печать

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. III открытый городской конкурс чтецов имени заслуженной артистки Северной Осетии Ирины Дубровиной, более 25 лет руководившей поэтическим театром «Голос поэта», пройдет на базе центра хореографического искусства Пензы с 26 по 29 октября.

В Пензе конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной будет посвящен малой родине

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 2017 году темой конкурса к 355-летию Пензы заявлена малая родина.

Исполнительское мастерство будет оцениваться по нескольким критериям: зрительское восприятие — внешний вид, мышечная свобода, активность позы, жесты и мимика; слуховое восприятие — свобода звучания голоса, дикционная четкость, интонирование, культура произношения, темпо-ритмическое разнообразие; стиходействие — выход и уход со сцены, контакт и общение со зрителем, перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия.

Кроме того, будут учитываться соответствие номинациям конкурса, умение автора с помощью выразительных средств поэтического жанра донести до слушателей главную мысль, художественный уровень произведения, степень отражения общественно-значимых интересов и оригинальность.

В номинации «Чтецы» участники могут представить жюри стихотворения по обозначенной теме или произведения пензенских поэтов.

В категории «Поэты» вместе с заявкой необходимо направить текст произведения собственного сочинения, посвященного своей малой родине.

Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. Приветствуются музыкальное сопровождение номера и театрализованные композиции по теме.

Заявки принимаются до 24 октября включительно в художественном отделе центра хореографического искусства города (ЦХИ).

26 и 27 октября состоятся конкурсные дни, а 28 октября пройдут гала-концерт и награждение победителей.

Организаторами являются управление культуры города Пензы, городское отделение «Союза российских писателей» и ЦХИ.
Актуальное
Читайте также
Неверкинский лимонад и напиток из алоэ планируется поставлять в Таджикистан и Вятку Юрий Моисеев назначен и.о. главы администрации Неверкинского района
Работа губернского лицея Пензы будет включена в банк лучших региональных практик Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе продлится до 7 октября
Валерий Савельев поздравил пензенских педагогов с Днем учителя В Пензе из-за пожара в сауне эвакуировали более 10 человек
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама