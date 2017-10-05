В Пензе конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной будет посвящен малой родине Культура

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. III открытый городской конкурс чтецов имени заслуженной артистки Северной Осетии Ирины Дубровиной, более 25 лет руководившей поэтическим театром «Голос поэта», пройдет на базе центра хореографического искусства Пензы с 26 по 29 октября.

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В 2017 году темой конкурса к 355-летию Пензы заявлена малая родина.

Исполнительское мастерство будет оцениваться по нескольким критериям: зрительское восприятие — внешний вид, мышечная свобода, активность позы, жесты и мимика; слуховое восприятие — свобода звучания голоса, дикционная четкость, интонирование, культура произношения, темпо-ритмическое разнообразие; стиходействие — выход и уход со сцены, контакт и общение со зрителем, перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия.

Кроме того, будут учитываться соответствие номинациям конкурса, умение автора с помощью выразительных средств поэтического жанра донести до слушателей главную мысль, художественный уровень произведения, степень отражения общественно-значимых интересов и оригинальность.

В номинации «Чтецы» участники могут представить жюри стихотворения по обозначенной теме или произведения пензенских поэтов.

В категории «Поэты» вместе с заявкой необходимо направить текст произведения собственного сочинения, посвященного своей малой родине.

Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. Приветствуются музыкальное сопровождение номера и театрализованные композиции по теме.

Заявки принимаются до 24 октября включительно в художественном отделе центра хореографического искусства города (ЦХИ).

26 и 27 октября состоятся конкурсные дни, а 28 октября пройдут гала-концерт и награждение победителей.

Организаторами являются управление культуры города Пензы, городское отделение «Союза российских писателей» и ЦХИ.