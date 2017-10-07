В Никольске завершил работу VII международный симпозиум по художественному стеклу Культура

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Международный симпозиум «Художественное стекло. Творчество молодых», который в 2017 году проводился в седьмой раз и был посвящен Году экологии в России, завершил свою работу в Никольске Пензенской области.

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Его итоги были подведены в минувшую пятницу, 6 октября.

По словам директора пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилла Застрожного, мероприятие стало самым масштабным и ярким по сравнению с предыдущими — оно объединило более 30 участников из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья.

«Этот симпозиум войдет в историю как отправная точка перехода на новый уровень», — отметил он.

Мероприятия по случаю завершения работы мастеров стартовали у здания районной администрации, где была представлена скульптура представителей династии Фокиных — брата и сестры Антона и Таисии. Изготовленная из зеленого стекла с яркими плодами она выполнена в соответствии с тематикой симпозиума.

В открытии скульптуры, которая стала седьмым по счету экспонатом под открытым небом в никольском парке, принял участие губернатор Иван Белозерцев.

«Погода не очень, а на душе тепло», — отметил он, обращаясь к собравшимся под моросящим дождем.

Глава региона подчеркнул важность привлечения в Никольск как центр развития стеклоделия специалистов из разных уголков мира.

Также Иван Белозерцев лично наградил школьника Максима Косолапкина, который одержал победу в конкурсе на лучшее название изготовленной Фокиными скульптуры, предложив вариант «Лесная сказка». Учащийся получил набор книг о природе и экологии.

После того, как была перерезана символическая лента, рассмотреть новый экспонат парка смогли все желающие, которые затем переместились в местный бизнес-инкубатор, где состоялась церемония закрытия.

«Я хочу поблагодарить всех участников, которые приехали из других государств, и россиян, которые проявили неподдельный интерес к этому мероприятию. Действительно, очень важно, что мастера приезжают к нам сюда, на никольскую землю, общаются между собой», — отметил Иван Белозерцев.

Он выразил особые слова признательности организаторам, благодаря которым мероприятие состоялось на высоком уровне. В ходе церемонии были награждены люди, внесшие вклад в его подготовку.

В ответ Ивану Белозерцеву были вручены памятные сувениры — крылатый конь и кубок из стекла. По его словам, они пополнят коллекцию музея подарков, сделанных губернатору в разное время, где их увидят туристы, посещающие регион.

По словам главы Минкульта Пензенской области Татьяны Курдовой, симпозиум в Никольске является брендовым мероприятием российского масштаба.

«Он с каждым годом укрепляет свои позиции в этом отношении», — сказала она, уточнив, что значительно расширилась география участников.

В свою очередь и.о. главы администрации Никольского района Людмила Линина отметила, что ее переполняют чувства, так как город в очередной раз стал местом, где «поется гимн стеклу».

Финальным аккордом заключительного дня симпозиума стала презентация коллекции работ, выполненных участниками.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», VII международный симпозиум «Художественное стекло. Творчество молодых» проходил в Никольске Пензенской области с 29 сентября по 6 октября.

Мероприятие состоялось при финансовой поддержке Минкультуры РФ. Организационное сопровождение обеспечило ООО «Центр кластерного развития».

В течение нескольких дней мастера из разных стран трудились на площадках ведущих предприятий никольского стекольного кластера, в итоге созданные ими творения пополнили коллекцию никольского музея стекла и хрусталя.