В Пензе члены РГО предложили мероприятия в год 210-летия со дня рождения Загоскина Культура

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов озвучил ряд мероприятий, которые предложено провести в 2018 году, чтобы популяризовать заслуги известного путешественника Лаврентия Загоскина.

Фото: пресс-служба Русского географического общества

В ходе презентации сборника «Вслед за путеводною звездой» он отметил, что будет необходимо активизировать просветительскую работу.

В числе названных мероприятий, в частности круглый стол «210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина посвящается» и проведение третьего международного литературного конкурса «Вслед за путеводною звездой».

В день рождения путешественника, 19 мая, намечено провести открытый творческий вечер «Возвращение к родным берегам». Также планируется устроить «Неделю Загоскина в Пензе», в которую будет входить проведение серии открытых уроков в школах и экскурсий по «Музею русских экспедиций».

В начале июня 2018 года в литературном музее состоится традиционный творческий вечер «Вслед за путеводной звездой». Намечено организовать выставку «Аляска — русская земля».

Также планируется создание аллеи имени путешественника, на которой будут высажены 210 деревьев ценных пород.

Кроме этого предложено направить пензенскую делегацию в Рязань для посещения музея Лаврентия Загоскина и могилы мореплаватели, и для проведения мемориального мероприятия.

Итогом, как ожидается, станет творческий вечер «Путеводная звезда», на котором наградят наиболее активных участников мероприятий, сообщает пресс-служба реготделения РГО.