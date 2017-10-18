Пензенская область получит более 3,5 млн. рублей на поддержку детских и кукольных театров Культура

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область получит в 2017 году более 3 млн. 570 тыс. рублей из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и оснащение детских и кукольных театров.

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Распоряжение правительства РФ, которым утверждено распределение 220 млн. рублей между 73 регионами, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, такая господдержка субъектам РФ предоставляется впервые.

Субсидии выделяются на софинансирование расходных обязательств по поддержке детских и кукольных театров в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Ожидается, что эта мера создаст дополнительные условия для совершенствования системы государственной поддержки в сфере культуры и искусства.