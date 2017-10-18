Статья о центральном парке Пензы опубликована в журнале «Аттракционы и развлечения» Культура

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Статья о центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского города Пензы опубликована в журнале «Аттракционы и развлечения», который издается в Москве.

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В ней директор учреждения Елена Савельева рассказала об истории парка, а также о том, каковы приоритеты в его развитии.

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«В последние несколько лет значительно изменился технический потенциал парка — были приобретены семь аттракционов и девять надувных батутов, но самые главные изменения все же претерпела культурно-досуговая работа учреждения. Если раньше основные мероприятия были направлены на детскую аудиторию и имели только развлекательный характер, а праздники были ориентированы на календарные и круглые даты, то сегодня события в парке охватывают все возрастные группы и социальные слои», — приводятся ее слова в статье под заголовком «Парк Белинского — там, где русский дух», прочесть которую можно в электронной версии журнала.

Журнал «Аттракционы и развлечения» учрежден Российской ассоциацией парков и производителей аттракционов в 2006 году. Издается тиражом 5 тыс. экземпляров.

Распространяется бесплатно среди специалистов индустрии развлечений, а также на специализированных российских и международных выставках.