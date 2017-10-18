Статья о центральном парке Пензы опубликована в журнале «Аттракционы и развлечения»

«В последние несколько лет значительно изменился технический потенциал парка — были приобретены семь аттракционов и девять надувных батутов, но самые главные изменения все же претерпела культурно-досуговая работа учреждения. Если раньше основные мероприятия были направлены на детскую аудиторию и имели только развлекательный характер, а праздники были ориентированы на календарные и круглые даты, то сегодня события в парке охватывают все возрастные группы и социальные слои», — приводятся ее слова в статье под заголовком «Парк Белинского — там, где русский дух», прочесть которую можно в электронной версии журнала.
Журнал «Аттракционы и развлечения» учрежден Российской ассоциацией парков и производителей аттракционов в 2006 году. Издается тиражом 5 тыс. экземпляров.
Распространяется бесплатно среди специалистов индустрии развлечений, а также на специализированных российских и международных выставках.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter