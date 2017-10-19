В пензенском драмтеатре пройдет три бесплатных ретроспективных кинопоказа Культура

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Три бесплатных ретроспективных показа кинофильмов пройдет в малом зале пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского в рамках фестиваля «Маскерадъ».

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Темой кинопоказов станут экранизации советской драматургии.

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В четверг, 26 октября, все желающие смогут посмотреть фильм 1936 года «Заключенные» по пьесе Николая Погодина «Аристократы».

На следующий день будет продемонстрирована экранизация пьесы Леонида Леонова «Нашествие», снятая в 1944 году.

Третий день кинопоказа намечен на 30 октября. Последним зрители увидят единственный фильм драматурга Александра Володина «Происшествие, которого никто не заметил», где он выступил не только как автор сценария, но и как режиссер. Эта картина была снята в 1967 году.

Начало каждого киносеанса назначено на 15.00.

Все они будут дополнены рассказами московского киноведа Вячеслава Шмырова, сообщается на сайте драмтеатра.