В Пензе стартовал театральный фестиваль «Маскерадъ» Культура

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Торжественное открытие международного театрального фестиваля «Маскерадъ» состоялось в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувшую среду, 25 октября.

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Зрителей и гостей поприветствовали заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, вице-спикер регионального парламента Вячеслав Космачев, а также министр культуры и туризма области Татьяна Курдова.

Также со сцены было зачитано обращение министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.

Открывал программу «Маскерада» спектакль «На стыке времен» по произведениям Евгения Евтушенко в постановке владимирского академического театра драмы.

Худрук пензенского драмтеатра Сергей Казаков поинтересовался у директора владимирского театра Бориса Гунина, волнуются ли артисты выступать первыми.

Руководитель академического театра ответил, что «это большая честь и ответственность», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фестиваль «Маскерадъ» продлится до 30 октября. За это время зрители увидят: спектакль саратовского академического театра драмы имени Ивана Слонова «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова — 26 октября, «Кабалу святош» по пьесе Михаила Булгакова пензенского драмтеатра — 27 октября, «Фабричную девчонку» Александра Володина в исполнении государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан — 28 октября, а также комедию Николая Эрдмана «Мандат» в постановке пермского театра «У Моста» — 29 октября.

Завершат фестиваль 30 октября актеры гомельского областного драматического театра с лирической комедией в двух действиях «Любовь и голуби».