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Премьерные показы фильма «Матильда» состоялись в трех из пяти кинотеатров Пензы

16:45 | 26.10.2017 | Культура

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Премьерные показы нашумевшего фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» состоялись в трех из пяти кинотеатров Пензы в день выхода картины в широкий прокат в четверг, 26 октября.

Премьерные показы фильма «Матильда» состоялись в трех из пяти кинотеатров Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первые сеансы прошли в кинотеатре «Пять звезд» в торгово-развлекательном центре «Коллаж», в «Берлин Синема» в ТРЦ «Берлин» и в «Роликсе» в ТЦ «Суворовский».

Еще два кинотеатра — «Современник» и «Высшая лига» — не включили фильм в свою программу показа.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, представители как минимум одного кинотеатра ранее обратились в полицию с просьбой помочь в сохранении правопорядка в связи с выходом «Матильды» на широкие экраны, однако его название не уточнили.

«В случае обращения организаторов зрелищных и массовых мероприятий — в частности, представителей кинотеатров — в органы внутренних дел с заявлением об обеспечении содействия в охране общественной безопасности полиция готова обеспечить охрану общественного порядка», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что пока не располагают информацией о каких-либо инцидентах, связанных с премьерой фильма «Матильда» в Пензе.

Картина категории «16+» «Матильда» вызвала большой общественный резонанс еще до выхода в прокат. Звучали призывы запретить ее к показу. Среди основных доводов противников фильма — искажение исторической правды и оскорбление религиозных чувств верующих.

Представители ряда кинотеатров по всей стране заявили об угрозах в свой адрес, в связи с чем некоторые из них предпочли другие ленты «Матильде».
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