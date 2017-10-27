Вдова пензенского композитора подарила библиотеке двухтомник его сочинений Культура

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Галина Дроботова, являющаяся вдовой композитора Юрия Дроботова, передала в дар пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова двухтомное издание его сочинений.

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Как сообщается на сайте библиотеки, в первый том вошли песни, романсы и хоры в сопровождении фортепиано, духового и симфонического оркестров.

Второй том составили сочинения для голоса в сопровождении музыкальных инструментов, пьесы для фортепиано, скрипки, домры. Также в него включено большое количество пьес для инструментальных ансамблей.

Ожидается, что издание будет востребовано как профессионалами, так и любителями вокальной и инструментальной музыки.

В настоящее время двухтомник хранится в зале нотно-музыкальных документов областной библиотеки.