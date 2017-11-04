«Ночь искусств» в Пензе удивит жителей необычными постановками и выставками Культура

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Учреждения культуры Пензы присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств» вечером в субботу, 4 ноября.

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В музеях, театрах, выставочных залах и библиотеках пройдут разноплановые мероприятия под общим девизом «Искусство объединяет».

Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского подготовили для зрителей необычную композицию по произведениям английского драматурга «Мистический Шекспир».

В ней будут заняты Галина Репная, Яна Дубровина, Вера Дупенко, Елена Ушкина, Артем Тихомиров и Николай Шаповалов.

Постановка начнется намного позже обычного спектакля — в 21.30. Место действия также будет нестандартным — гардероб большого зала, а актеры будут общаться только друг с другом, но и со зрителями.

Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» и кукольный дом проведут «Театральные встречи» в 20.15.

В областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова «Ночь искусств» стартует в 18.00. В программе акции — детское научное шоу, выставка работ художника Сергея Уварова, работа творческих мастерских и ряд других мероприятий.

В 22.00 состоится ночная экскурсия по учреждению с посещением так называемого «балкона любви», а еще спустя час начнется киносеанс.

В киноконцертном зале «Пенза» в 17.00 стартует песенно-танцевальный марафон, подготовленный коллективами и солистами учреждения «Пензаконцерт» при участии юных талантов.

В 18.30 будет показан отечественный фильм «Жили-были мы». Также посетители увидят выставку картин молодых художников училища имени К.А. Савицкого, экспозицию работ народных умельцев и смогут сделать фотографии на память в тематической зоне «Осенний листопад».

Насыщенная программа подготовлена в литературном музее. Среди запланированных мероприятий — кинопоказы, квесты, экскурсии и встречи с интересными людьми.

В 16.00 можно будет пообщаться с художниками династии Шадчневых, которые являются авторами проекта «Такая разная Россия». В 18.00 начнется концерт авторской песни. В 19.00 можно будет посетить мастер-класс по рисованию или моноспектакль «Тамбовская казначейша» в исполнении Светланы Зориной.

На 20.00 запланирован спектакль-пародия «Дюймовочка» студии «Белая ворона», на 21.00 — экскурсия по экспозиции музея русских экспедиций, а на 22.00 — литературная импровизация артистов «Театра на обочине».

В картинной галерее имени К.А. Савицкого акцию решили посвятить предстоящему 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В 18.15 будет открыта выставка «Коммуной вздыбленная Русь», в которой представлены живопись, графика и скульптуры. Также в программу — выступление агитбригады колледжа искусств, мастер-классы, викторины и тематические экскурсии.

Во втором корпусе учреждения — губернаторском доме — гостей ждут экскурсия «Революционные события 1917 года и Пензенский край», программа «Игры, в которые играли наши бабушки», беспроигрышная лотерея и другие мероприятия.

В центре русской и хоровой культуры в 18.00 в рамках «Ночи искусств» стартует музыкальный марафон. В ходе него перед посетителями учреждения выступят одаренные воспитанники музыкальных школ.

Также посетители услышат муниципальный духовой оркестр под управлением Анатолия Набережного, ансамбль солистов «Старгород» и другие коллективы.

Вход на все мероприятия акции является свободным.