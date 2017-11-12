Академия Никиты Михалкова представит в Пензе «Метаморфозы-2» Культура

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. Слушатели Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова покажут спектакль «Метаморфозы-2» на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в предстоящую субботу, 18 ноября.

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На сайте академии отмечается, что в текущем месяце организованы первые гастрольные показы спектакля — перед приездом в Пензу 13 ноября актеры посетят Нижний Новгород.

«Постановка — своего рода сложившаяся традиция, которая воплощается в академии на основе произведений великих классиков Антона Чехова и Ивана Бунина. Мероприятие начнется с обращения Никиты Сергеевича Михалкова», — говорится в анонсе.

В нем поясняется, что спектакль-конструктор представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из девяти произведений великих классиков — «Кума», «Муза», «Осенью», «Ида», «Несчастье», «Княгиня», «Шуточка», «Рассказ госпожи NN» и «Жены артистов», демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции.

По словам Никиты Михалкова, слушатели академии каждый год обращаются к произведениям великих русских писателей, чтобы попытаться выразить на сцене всю атмосферную глубину, столь присущую их творчеству.

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«Мы намеренно не берем драматургические произведения, в которых изначально заложен определенный посыл фабулы и сюжета. Нам интереснее как бы из воздуха, из ниоткуда, материализовать и инсценировать тончайшие струны взаимоотношений характеров и характера взаимоотношений бунинских и чеховских героев. Несмотря на всю прозрачность данной прозы, а скорее именно поэтому, задача эта архитрудная, но чрезвычайно увлекательная и самое главное — невероятно полезная для актеров, пытающихся найти в себе новые возможности и оттенки актерской игры», — отметил он.

Режиссерами дипломной постановки выступили заслуженный артист РФ Игорь Яцко, педагог академии Вера Камышникова, актер и режиссер Александр Коручеков. Художник-постановщик — Юрий Купер. Титры, демонстрируемые в спектакле, создал заслуженный художник Александр Адабашьян. За дизайн звука отвечал Павел Дореули. Хореографы проекта — Виктория Скицкая и Лаша Марыхуба, художественный руководитель — Никита Михалков.

Роли в спектакле исполнят выпускники второго потока обучения, прослушавшие годичный курс в академии «Актерское искусство в современных условиях». В «Метаморфозах-2» играют Анастасия Башкина, Марианна Васильева, Александр Ведменский, Екатерина Грачева, Александр Кижаев, Александра Кижаева, Владимир Кочетков, Софья Куцерубова, Катерина Мирошкина, Гульнара Сабитова, Игорь Сергеев, Илья Сильчук, Антон Стреляев и Семен Шемес.

Спектакль, который будет идти 3 часа 20 минут с антрактом, начнется в 18.00.

В кассе пензенского драмтеатра сообщили, что билеты на него стоят от 500 до 2,5 тыс. рублей.