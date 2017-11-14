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В Пензе среди посетителей четырех музеев разыграют призы

10:16 | 14.11.2017 | Культура

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Розыгрыш призов среди посетителей краеведческого музея и трех ему подведомственных — музеев И.Н. Ульянова, В.О. Ключевского и народного творчества — пройдет в Пензе.

В Пензе среди посетителей четырех музеев разыграют призы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews » заведующая культурно-образовательным отделом учреждения Татьяна Черникова, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо принести три билета, оставшихся после посещения музеев.

«Начиная с 1 декабря, […] мы их скрепляем, опускаем в специально приготовленный для этого ящик, и после 25 января […] состоится розыгрыш», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, к билетам будет прикрепляться визитка с контактными данными участника, в том числе номер его телефона, чтобы в случае неявки победителя на розыгрыш вручить ему приз.

«Нам подарки предоставит некоммерческая организация «Содружество пензенских землячеств». Мы даже не знаем пока, какие там будут призы», — отметила Татьяна Черникова.

Она уточнила, что участник акции может опустить билеты в ящик неограниченное количество раз, увеличив тем самым свои шансы на победу.
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