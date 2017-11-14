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Марина Осипова примет участие в работе международного форума в Санкт-Петербурге

11:20 | 14.11.2017 | Культура

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Директор пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Марина Осипова примет участие в VI международном культурном форуме, который начнет свою работу в Санкт-Петербурге в предстоящую среду, 15 ноября.

Марина Осипова примет участие в работе международного форума в Санкт-Петербурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одним из центральных событий первого дня мероприятия станет совещание на тему «Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных условиях». Ежегодная дискуссия начнется в 9.00 и продлится до 17.30. В качестве модератора заявлен заведующий научно-методическим отделом российской национальной библиотеки Сергей Басов.

Всего программой мероприятия, которая рассчитана до воскресенья, 19 ноября, предусмотрена работа 14 секций, руководителями которых станут выдающиеся отечественные деятели культуры, в том числе директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, артист балета Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, народный артист России Вячеслав Полунин, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая и режиссер Федор Бондарчук.

Основной площадкой проведения мероприятия станет главный штаб государственного «Эрмитажа».
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