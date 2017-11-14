Выставка-ярмарка «Мир книг на Пензенской земле» пройдет с 22 по 26 ноября Культура

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. IX межрегиональная выставка-ярмарка «Мир книг на Пензенской земле» пройдет на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова с 22 по 26 ноября.

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Ожидается, что мероприятие объединит участников из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга и Ульяновска.

Почетными гостями станут сотрудники дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и молодежного театра «Б.Э.Т.» из Москвы, а также специалисты Научно-исследовательского института экономики, истории и культуры Ульяновской области имени Н.М. Карамзина.

Торжественное открытие выставки-ярмарки запланировано на 11.00 среды, 22 ноября.

После этого будет организована презентация площадок «Русский букер в Пензе», «Лермонтовке — с любовью!», «Пензенская электронная библиотека», «Я глупо создан: ничего не забываю, ничего», а также передвижной библиотеки.

Кроме того, в этот день пройдут презентации краеведческих изданий и «День казачьей культуры».

Также в течение всего дня будут демонстрироваться фильмы видеостудии «Глобус».

В историческом здании библиотеки будет развернута книжная лавка пензенских писателей.

23 ноября будет проходить день краеведческой книги. В его рамках состоятся презентации книги замдиректора музейно-выставочного центра Заречного Виктора Кладова «Возвращение в Селиксу», поэтического сборника Сергея Волкова «Астральный свет», а также книг Андрея Роденкова и Константина Лихолата «Архитектурная керамика Эмиля Кремера» и «Керамическая мастерская Леопольда Бонафеде».

На следующий день подведут итоги регионального конкурса видеофильмов «Чистая планета — наш общий дом», а также состоится открытие выставки фотографий Сергея Пономарева «Земля Пензенская».

В субботу, 25 ноября, пройдут мероприятия, посвященные 125-летию областной библиотеки.

26 ноября в программе запланировано «Арт-воскресенье». Будут организованы мастер-классы, выставка творческих работ участников художественной студии «Малевич», фотозона и промо-акция X открытого российского кинофестиваля «Мужская роль».