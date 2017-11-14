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Стали известны фильмы, которые покажут на пензенском фестивале «Мужская роль»

15:16 | 14.11.2017 | Культура

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Более 10 фильмов включено в программу X открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина, который пройдет в Пензе с 1 по 3 декабря.

Стали известны фильмы, которые покажут на пензенском фестивале «Мужская роль». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», в программу основного показа вошли новые российские фильмы: «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, «Жили-были» Эдуарда Парри, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Монах и бес» Николая Досталя, «После тебя» Анны Матисон и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

Главные роли в этих фильмах исполнили Сергей Безруков, Александр Яценко, Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Валерий Маслов и Тимофей Трибунцев.

В рамках фестиваля запланирован киновечер, посвященный народному артисту СССР, уроженцу Пензенской области Борису Тенину. Ведущим мероприятия станет киновед Вячеслав Шмыров.

Кроме того, состоятся кинопоказы, посвященные памяти актеров Дмитрия Марьянова — фильм «Игра в правду» режиссера Виктора Шамирова и Егора Клинаева — трилогия «Частное пионерское» Александра Карпиловского.

Для поклонников неигрового кино будут показаны фильмы «Форсаж. Возвращение» режиссера Натальи Гугуевой, «Последний парад «Беззаветного» Татьяны Скабард, «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» Евгении Тирдатовой и «Покоритель стихий» Татьяны Мирошник.

Кинопоказы пройдут в киноконцертном зале «Пенза», кинотеатре «Высшая лига» и литературном музее. Вход на них будет свободным.
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