EN
09:34:10 Четверг, 16 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В пензенском драмтеатре стартовали репетиции спектакля «Любовь до потери памяти»

08:09 | 16.11.2017 | Культура

Печать

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Репетиции камерного спектакля «Любовь до потери памяти» по комедии Валентина Красногорова стартовали в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

В пензенском драмтеатре стартовали репетиции спектакля «Любовь до потери памяти»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Премьерные показы постановки состоятся на малой сцене учреждения 28, 29 и 30 декабря.

По сюжету на прием к доктору приходит мужчина, страдающий потерей памяти. Врач пытается выяснить симптомы и причины заболевания, но ответы больного настолько запутаны и противоречивы, что ничего внятного от него добиться нельзя. Жена больного отвечает на вопросы ясно и уверенно, но после ее слов доктор предполагает, что потерей памяти страдает он сам. Кроме того, к нему на прием заявляется еще одна женщина, которая тоже называет себя супругой больного.

Режиссером спектакля стал актер драмтеатра Никита Кузин. «Любовь до потери памяти» будет его первой самостоятельной постановкой.

Роль доктора исполнит Сергей Пахомов, пациента Михаила — Альберт Ибраев, его супругу Марину — Вера Дупенко, вторую супругу будут играть Анна Арзямова и Елена Ушкина, а еще одного пациента — Николай Потапов.

Над сценографией и костюмами работает главный художник театра Олег Авдонин, сообщается на сайте учреждения.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой уничтожили еще 58 кг груш из Польши В Башмаково на мужчину завели дело за попытку дать взятку начальнику отдела ГИБДД
Вступил в силу приговор жителю Пензы, осужденному за подстрекательство к убийству В пензенских магазинах обнаружена слабоалкогольная продукция с признаками контрафакта
Бурлаков призвал торговые сети делиться подозрениями о нелегальной торговле спиртным Мэр Пензы вновь избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver