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Пензенские пенсионеры вышли в финал «Поединка хоров» в Белгороде

14:04 | 17.11.2017 | Культура

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Русский народный хор «Душа России» центра хореографического искусства Пензы вышел в финал II всероссийского конкурса «Поединки хоров», который проходит в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба Союза пенсионеров России.

Пензенские пенсионеры вышли в финал «Поединка хоров» в Белгороде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом туре, состоявшемся в четверг, 16 ноября, песенные визитные карточки своих регионов представили 22 коллектива из России и «Шахтарочка» из Донецка.

В итоге жюри допустило в финал лишь 12 участников. Это ансамбль «Родные напевы» из Кировской области, «Старики-разбойники» из Бурятии, «Народный коллектив» из Самарской области, «Слобода» из Якутии, хор из Астраханской области, «Москворечье» из Москвы, народный хор имени С.Г. Чаговца из Курской области, «Узоры Московии» из Фрязино, «Россияночка» из Омска, хор русской песни из Орловской области, «Душа России» из Пензы и «Сокол» из Белгорода.

В пятницу, 17 ноября, финалисты попарно сойдутся в песенных баталиях. Они исполнят застольные песни, а затем — композиции на вольную тему.

Завершит двухдневный песенный марафон награждение победителей и совместное исполнение 450 участниками конкурса произведения «Я люблю тебя жизнь».
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