Премьеру спектакля «В зале есть врач?» в Пензе посетит автор пьесы Елизавета Трусевич Культура

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Московский драматург и киносценарист Елизавета Трусевич посетит премьеру спектакля по ее пьесе «В зале есть врач?», которая состоится на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в четверг, 30 ноября.

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Как сообщается на сайте учреждения, также на первый показ постановки приедет ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.

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Режиссером спектакля выступает московский режиссер Ансар Халилуллин.

Актеры на сцене будут перевоплощаться в своих героев, лишь намечая образ элементами грима, костюма или реквизита. При этом каждый из них сыграет несколько ролей.

Художественный руководитель театра Сергей Казаков сыграет Александра Пушкина и Михаила Булгакова, Илья Кочетков — Антона Чехова, доктора Шверера и студента Артема, Сергей Дрожжилов — Антона Чехова в последние его дни и доктора Ивана Спасского, Алексей Болдырев — доктора Владимира Даля и студента Льва, а Альбина Смелова — Наталью Пушкину, Ольгу Книппер-Чехову и Елену Булгакову.

Кроме того, в спектакле будет сквозной персонаж в исполнении Юлии Кузнецовой — ей отданы реплики полицейского и мальчика.

В настоящее время все билеты на премьерный показ спектакля уже проданы. Увидеть постановку также можно будет 3 и 17 декабря.