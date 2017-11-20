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Пензенский «Театр на обочине» на средства гранта поставит пьесу «Одноклассники»

11:28 | 20.11.2017 | Культура

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Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Театр на обочине» поставит пьесу «Одноклассники. История в XIV уроках» польского драматурга Тадеуша Слободзянека на средства гранта Союза театральных деятелей РФ.

Пензенский «Театр на обочине» на средства гранта поставит пьесу «Одноклассники»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте театра, переговоры о правах на постановку, которая в настоящее время идет только в театре имени Е.Б. Вахтангова и кемеровском областном театре драмы, длились с апреля.

В спектакле поднимаются темы совместного проживания людей разных национальностей и возможности в тяжелых исторических обстоятельствах оставаться людьми. Пьеса основана на реальных событиях.

Премьера спектакля «Одноклассники» намечена на 9 декабря. Она рекомендована к просмотру лицам старше 16 лет.
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