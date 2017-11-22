Дан старт IX межрегиональной ярмарке «Мир книг на Пензенской земле» Культура

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. IX межрегиональная выставка-ярмарка «Мир книг на Пензенской земле» начала свою работу на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в среду, 22 ноября.

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Мероприятие, которое продлится до конца текущей недели, станет заключительным, посвященным 120-летию учреждения.

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Участники получат возможность узнать о продукции издательств, посетить выставки и другие культурные события.

По словам директора пензенской областной библиотеки Марины Осиповой, в зале Белинского представлена уникальная коллекция из 79 книг, которые выдвинуты на премию «Русский Букер».

«Мы единственный регион, который владеет этой коллекцией», — отметила она.

Также в рамках выставки-ярмарки будут организованы выездные мероприятия в городе «Спутник», микрорайоне Заря и школах.