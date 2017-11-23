В пензенском драмтеатре стартовала продажа билетов на новогодние представления Культура

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Продажа билетов на новогодние представления пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского открыта в кассовом зале и онлайн с четверга, 23 ноября.

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К Новому году приурочен музыкально-танцевальный спектакль «Белоснежка» по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм.

Ставит сказку саратовский режиссер, балетмейстер и педагог Алексей Зыков, который является одним из ведущих российских специалистов в области современной хореографии и пластической режиссуры. Он уже работал над постановкой на сцене драмтеатра музыкальных спектаклей «Севастопольский вальс», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик». В новой работе режиссера будет много движения, музыки и ярких костюмов.

Роль главной героини репетируют Ольга Панина и Юлия Кузнецова.

Мать Белоснежки сыграет Елена Павлова, отца — Артем Давыдов и Алексей Болдырев, Мачеху — Наталья Прокошкина, а Хранителя — Артем Давыдов и Юрий Землянский.

Роли гномов, зверей, птиц и жителей деревни исполнят Яна Дубровина, Дмитрий Журкин, Илья Кочетков, Юлия Кузьмина, Артем Самохин, Артем Тихомиров и Юлия Черемухина. Над декорациями и костюмами работает художник Марина Смельчакова.

Сказка «Белоснежка» будет идти на большой сцене театра.

У елки дети станут участниками праздничной игровой программы «Новый год в Стране сказок». Автор и режиссер интермедии Владислав Матюкин пока не раскрывает всех секретов будущего представления, но уже известно, что маленькие зрители встретятся не только с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и с другими сказочными персонажами — «добрыми» и «злыми».

Новогодние представления в театре начнутся 23 декабря и продлятся до 8 января включительно, сообщается на сайте учреждения культуры.