Жители Пензы увидят моноспектакль по творчеству Высоцкого Культура

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Моноспектакль по творчеству Владимира Высоцкого «По самому краю» будет показан на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в предстоящую субботу, 2 декабря.

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Его автор и исполнитель — профессиональный актер и режиссер из Хвалынска Егор Покровский, который, будучи прикованным к инвалидному креслу, продолжает творческую деятельность.

«По самому по краю» — это спектакль не только о Высоцком. Он обо мне, он о вас, дорогой мой зритель, потому что каждый человек так или иначе проходит по своему «по самому по краю». Удивительным образом Владимир Высоцкий мог простым и понятным языком выразить сложные социальные и философские темы, которые не теряют своей актуальности и по сей день. Пожалуй, каждый человек найдет кого-то близкого в героях песен Высоцкого — наверное, от того, что в этих песнях много любви и боли», — отметил Егор Покровский.

Как сообщается на сайте драмтеатра, с этой работой актер уже объехал несколько городов.

Вход на спектакль будет свободным.