EN
15:23:45 Вторник, 28 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Жители Пензы увидят моноспектакль по творчеству Высоцкого

10:16 | 28.11.2017 | Культура

Печать

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Моноспектакль по творчеству Владимира Высоцкого «По самому краю» будет показан на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в предстоящую субботу, 2 декабря.

Жители Пензы увидят моноспектакль по творчеству Высоцкого

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его автор и исполнитель — профессиональный актер и режиссер из Хвалынска Егор Покровский, который, будучи прикованным к инвалидному креслу, продолжает творческую деятельность.

«По самому по краю» — это спектакль не только о Высоцком. Он обо мне, он о вас, дорогой мой зритель, потому что каждый человек так или иначе проходит по своему «по самому по краю». Удивительным образом Владимир Высоцкий мог простым и понятным языком выразить сложные социальные и философские темы, которые не теряют своей актуальности и по сей день. Пожалуй, каждый человек найдет кого-то близкого в героях песен Высоцкого — наверное, от того, что в этих песнях много любви и боли», — отметил Егор Покровский.

Как сообщается на сайте драмтеатра, с этой работой актер уже объехал несколько городов.

Вход на спектакль будет свободным.
Актуальное
Читайте также
В Пензе откроют мемориальную доску Василию Глазунову Пензенские поисковики проведут акцию «Судьба солдата»
В Пензе осуждена 15-летняя девушка, купившая еду на украденные деньги Под Пензой «ВАЗ» врезался в ограждение и улетел в кювет, пострадали четыре человека
Белозерцев предложил учитывать качество питания в школах при оценке работы чиновников В Пензе перевозчик заплатит 20 тыс. рублей за трех лишних пассажиров в маршрутке №4
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама