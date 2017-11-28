Изготовлены статуэтки для победителей пензенского кинофестиваля «Мужская роль» Культура

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Призы для победителей X открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина изготовлены в Пензенской области.

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Статуэтки будут вручаться в четырех номинациях: «Король экрана» — за лучшую мужскую роль, «Надежда», а также в качестве приза кинофестиваля и приза зрительского жюри.

Как сообщает пресс-служба учреждения культуры «Пензаконцерт», автором статуэток выступил заслуженный художник России, известный никольский мастер Александр Фокин.

X открытый российский кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина пройдет в Пензе с 1 по 3 декабря.

В программу основного показа вошли новые российские фильмы: «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, «Жили-были» Эдуарда Парри, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Монах и бес» Николая Досталя, «После тебя» Анны Матисон и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

Главные роли в этих фильмах исполнили Сергей Безруков, Александр Яценко, Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Валерий Маслов и Тимофей Трибунцев.

Для поклонников неигрового кино будут показаны фильмы «Форсаж. Возвращение» режиссера Натальи Гугуевой, «Последний парад «Беззаветного» Татьяны Скабард, «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» Евгении Тирдатовой и «Покоритель стихий» Татьяны Мирошник.

Кинопоказы пройдут в киноконцертном зале «Пенза», кинотеатре «Высшая лига» и литературном музее. Вход на них будет свободным.