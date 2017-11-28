Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» соберет более 100 народных умельцев Культура

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Более 100 умельцев примут участие в I всероссийском фестивале народных художественных промыслов «Пенза — сердце мастерства», который пройдет 1 и 2 декабря. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

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«К нам прибывают гости из других регионов. Это Москва, Саратов, Тольятти, Мордовия, Татарстан, Ульяновск, Тамбовская область. Конечно же, в этом фестивале примут участие и ремесленники Пензенской области», — пояснила она в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию.

Татьяна Курдова уточнила, что основной площадкой фестиваля станет областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, а его торжественное открытие состоится вечером в пятницу, 1 декабря, в драматическом театре имени А.В. Луначарского.

«Там будет организована выставка об истории народных художественных промыслов», — отметила министр, добавив, что особым подарком для зрителей станет выступление московского государственного академического театра танца «Гжель».

Говоря о программе второго дня фестиваля, глава Минкультуры региона сообщила, что все желающие смогут принять участие в мастер-классах и шоу.

«Хотелось бы, чтобы было побольше детей и молодежи, которые сами бы пробовали и заинтересовались, что же такое народные промыслы», — сказала Татьяна Курдова.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» Ирина Кириллина добавила, что также будет организован конкурс мастеров, которые в течение 5 часов будут создавать свои работы.

«Планируется более 40 участников», — уточнила она, пояснив, что победители будут определены в номинациях «Роспись», «Гончарные изделия» и «Россыпь ремесел», которая объединит мастеров различных направлений.

«Все конкурсные работы останутся в фонде фестиваля. Мы потом планируем сделать выставку этих работ, но это уже, наверное, в 2018 году», — сказала Ирина Кириллина.

Она выразила надежду на то, что мероприятие позволит пензенским ремесленникам наладить взаимодействие с представителями других регионов.

«На диалоговой площадке запланировано два доклада на экономическую тему. Один — мой, где будет рассматриваться стратегия формирования ассортимента товара мастера. Еще один доклад — мастера ремесленной палаты Ирины Абдурахимовой — об интернет-площадках по реализации товаров класса «люкс»», — пояснила Ирина Кириллина.

Как отметил директор пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков, организаторы рассчитывают на долгосрочный эффект от двухдневного мероприятия.

По его словам, лучшие работы пополнят фонд учреждения культуры, и в перспективе познакомиться с ними смогут жители отдаленных населенных пунктов региона.

«Мы планируем организовать по районам нашей области передвижную выставку», — пояснил он.