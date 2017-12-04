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В Пензе подведены итоги кинофестиваля «Мужская роль»

12:59 | 04.12.2017 | Культура

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Итоги X открытого российского кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина подведены в ходе церемонии закрытия, состоявшегося в киноконцертном зале «Пенза» в минувшее воскресенье, 3 декабря.

В Пензе подведены итоги кинофестиваля «Мужская роль»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За три фестивальных дня около 5 тыс. человек посмотрели отечественные документальные и художественные фильмы.

В рамках торжественного закрытия заслуженная артистка России Наталья Старовойт вручила приз кинофестиваля актеру Валерию Маслову за главную роль в фильме Юсупа Разыкова «Турецкое седло».

Лучшим молодым актером кинофестиваля «Мужская роль» был признан Егор Клинаев, трагически погибший в 2017 году. Приз был передан режиссеру фильма «Частное пионерское – 3» Татьяне Мирошник.

Приз зрительского жюри «Джентельмен кино» присужден фильму режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия», сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».

Ранее главный приз кинофестиваля «Мужская роль» под названием «Король экрана» был вручен актеру Роману Модянову.
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