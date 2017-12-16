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В пензенскую картинную галерею спустя год возвращены отреставрированные экспонаты

14:19 | 16.12.2017 | Культура

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Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Иконы и произведения графического искусства спустя год возвращены в фонд пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) имени И.Э. Грабаря.

В пензенскую картинную галерею спустя год возвращены отреставрированные экспонаты

Фото: Pkg.museum-penza.ru

Специалисты бесплатно привели в надлежащее состояние экспонаты с многочисленными утратами красочного слоя, разрывами и сломами бумаги, следами клея, деформациями и загрязнениями.

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Одно из отреставрированных произведений — «Портрет гусара» знаменитого художника середины XIX века Владимира Гау — представят зрителям на следующей неделе на выставке «Ее величество акварель».

Остальные войдут в число экспонатов на выставке «Возрожденные шедевры», которая будет организована в ближайшее время.

Картинная галерея выражает огромную благодарность сотрудникам ВХНРЦ и надеется на дальнейшее сотрудничество, сообщается на портале музеев Пензенской области.
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