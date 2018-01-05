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Главный редактор пензенской «Суры» назвал темы журнала в 2018 году

13:16 | 05.01.2018 | Культура

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Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Главный редактор литературного журнала «Сура», пензенский поэт Борис Шигин назвал темы, которые будет затронуты в 2018 году на страницах издания.

Главный редактор пензенской «Суры» назвал темы журнала в 2018 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2018 я обязательно отмечу 100-летие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, 100-летие ВЛКСМ, 60-летие пензенской писательской организации», — написал он на своей странице в Facebook.

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Борис Шигин добавил, что также будет уделено внимание еще одной круглой дате — в 1968 году в областном центре начали принимать программы центрального телевидения.

Кроме того, по его словам, в литературном журнале будет поднята тема 40-летия первого пензенского фестиваля авторской песни.

Помимо этого, Борис Шигин подчеркнул, что на 2018 год приходится важный юбилей лично для него — 50 лет игры на гитаре.

«Этот уже отметим с друзьями и любителями авторской песни!» — пообещал он.
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