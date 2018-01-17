В Кузнецке объявлен конкурс стихов о любви Культура

Кузнецк, 17 января 2018. PenzaNews. XVIII городской молодежный конкурс стихов о любви объявлен в Кузнецке Пензенской области.

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Его организаторами выступили городское управление культуры, отдел по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи мэрии, а также юношеская библиотека.

К участию в творческом состязании приглашены молодые люди в возрасте до 35 лет.

Победители будут определены в двух возрастных группах — среди участников до 14 лет и старше.

Предусмотрены номинации «За лучший сборник», «Последний романтик», «За профессионализм и выразительность», «Около любви», «Белый стих», «За яркость чувств», «За образность», «За лиричность», «Мелодия любви», «Виртуальный роман» и «Любовь-морковь».

Также заявлена новая номинация «Признание в любви». Согласно условиям, размер стихотворения должен составлять строго 16 строк. При этом нельзя использовать слово «любовь», а также банальные рифмы наподобие «кровь».

Прием работ будет осуществляться до 9 февраля.

Подведение итогов намечено на 14 февраля.