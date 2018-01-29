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Пензенская картинная галерея рассчитывает получить 20 млн. рублей на реставрацию

12:28 | 29.01.2018 | Культура

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Более 20 млн. рублей планируется получить на масштабную реставрацию основного корпуса пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, построенного более 100 лет назад. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения культуры Кирилл Застрожный.

Пензенская картинная галерея рассчитывает получить 20 млн. рублей на реставрацию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Речь идет о выделении средств из резервного фонда президента Российской Федерации. Что касается нас — галереи, министерства культуры [региона], правительства Пензенской области, нами подготовлен весь пакет необходимой документации. Она несколько раз проходила экспертизу и проверялась, в том числе и в Москве, на федеральном уровне. [...] Мы ждем подтверждения того, что эти средства из резервного фонда будут выделены», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в случае выделения денежных средств будет произведена замена кровли и полностью отреставрирован фасад.

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По словам директора галереи, уже подготовлен проект заявки на проведение электронных торгов с целью определения подрядчика со специальной лицензией, который возьмется за реставрацию корпуса.

«Пришлось менять сметную документацию и экспертизу, потому что в 2012 году это все было сделано как на капитальный ремонт. За эти годы появилось требование, что здания, являющиеся памятниками истории и культуры, подлежат […] только реставрации», — отметил Кирилл Застрожный.

Он сообщил, что жестких сроков, в которые экспертная группа должна принять решение о выделении денег, не установлено.

«Вселяет надежду то, что у нас эту заявку приняли. Ее дважды возвращали, мы ее доработали», — сказал директор пензенской картинной галереи.
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