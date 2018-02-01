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Олег Ягов выступил за принятие федеральной программы по сохранению усадеб

19:19 | 01.02.2018 | Культура

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Принятие федеральной целевой программы «Сохранение усадеб России», реализуемой на условиях софинансирования с привлечением средств бюджета РФ, позволило бы привести исторические объекты в регионах в надлежащее состояние. Такое мнение выразил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Олег Ягов выступил за принятие федеральной программы по сохранению усадеб

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я считаю, сегодня ключевая проблема Пензенской области заключается в том, что у нас усадьбы, замечательные объекты XVIII–XIX веков, находятся в «неподъемном» состоянии. Я что имею в виду — цирк надо строить; дом офицеров на Западной поляне, [на который требуется] 700 млн. рублей, нужно строить; кинотеатр «Москва» […] нужно. Вы понимаете, на все денег не хватит. Регионы не в силах потянуть эти проекты», — сказал он в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона в четверг, 1 февраля.

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Олег Ягов напомнил, что заканчивается действие ФЦП «Культура России», рассчитанной до 2018 года, в связи с чем Минкульт РФ планирует принять новые программы.

«Может быть, это как раз наш шанс — войти в эти новые программы и завести федеральную программу «Сохранение усадеб России», — отметил зампред областного правительства.

По его словам, если будут предусмотрены такие условия софинансирования, при которых основную часть расходов на себя возьмет государство, ситуацию в регионах удастся сдвинуть с мертвой точки.

«Допустим, 80% или 70% — федеральный бюджет и 30% — региональный. Если будет 30% наша доля, я думаю, мы потянем», — сказал Олег Ягов.
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