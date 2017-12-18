В Пензе подведены итоги конкурса фотографий и рисунков «По следам забытых усадеб» Общество

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Итоги конкурса творческих работ «По следам забытых усадеб», стартовавшего в Пензенской области в августе 2017 года, подведены на церемонии открытия выставки лучших рисунков и фотографий, состоявшейся в филармонии.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в торжественном мероприятии приняли авторы работ, приехавшие из разных районов области, представители общественных организаций и власти, а также жители, неравнодушные к теме сохранения культурно-исторического наследия.

Как отметила почетный гость церемонии, депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна, за последние месяцы проект «По следам забытых усадеб» вызвал неподдельный интерес в самых разных кругах.

«Абсолютно все поддерживают эту замечательную идею», — отметила она.

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Яна Куприна также зачитала приветственный адрес председателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина.

«Сегодня важно обращать внимание на возрождение и популяризацию культурно-исторических мест пензенской земли. Благодаря интересными творческим работам финалистов конкурса гости смогут окунуться в прошлое и задуматься, каким культурным богатством мы обладаем. Желаю всем успехов, вдохновения и достойных оценок участникам», — говорится в тексте.

В свою очередь заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов обратил особое внимание на то, что инициатором амбициозного проекта «По следам забытых усадеб» является молодежь.

«Оргкомитету проекта сегодня удалось познакомить жителей Пензенской области с теми забытыми «жемчужинами», которые есть на территории региона. От всей души благодарю организаторов за то, что они проявили такой большой интерес к историко-культурному наследию», — сказал он.

Также к участникам церемонии обратился председатель региональной общественной организации краеведов Пензенской области Владимир Первушкин, который отметил, что идеи о возрождении усадеб витали давно, однако только сейчас благодаря усилиями активистов удалось сделать в этом направлении первые шаги.

«К сожалению наша историческая память очень коротка, и мы не смогли распорядиться тем богатым наследством, которое нам досталось, так, как нужно», — констатировал он.

От лица организаторов конкурса председатель молодежного парламента Пензенской области Андрей Сушков поблагодарил всех за поддержку и уточнил, что эта инициатива объединила сразу несколько общественных организаций и движений, в числе которых студенческие отряды, региональная организация краеведов, Российское военно-историческое общество и другие.

Также он выразил признательность волонтерам, которые, не считаясь с личным временем, помогли молодежному парламенту подготовить техническое обеспечение выставки и оформили экспозицию, и отдельно отметил одного из идейных вдохновителей проекта «По следам забытых усадеб», фотокорреспондента ИА «PenzaNews» Максима Костюшина.

Затем состоялось непосредственно награждение лауреатов конкурса.

Победителями в номинации «Графика» в своих возрастных категориях стали Матвей Афонин, Анжелика Великодная и Екатерина Цимбалист. В «Живописи» лучшими признаны работы Анастасии Аникиной, Марии Артемьевой и Андрея Вилкова.

Также были награждены авторы наиболее ярких фотографий.

В номинации «Юный фотограф» победу одержал 11-летний Ярослав Пименов. В категории «Архитектурный пейзаж» лучшей стала работа Валерия Валова. В номинации «Селфи с усадьбой» максимальную оценку жюри получил снимок Софии Суровцевой. За лучшую интерьерную съемку награжден Денис Шорсткин, за наиболее выразительный снимок церкви — Владимир Орехов.

Приза зрительских симпатий удостоены Даниил Костюшин и Елизавета Карпанина.

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Победители творческого конкурса получили памятные подарки от партнеров, в их числе — уникальное издание «Неизведанное Поволжье» от «Ростелекома», билеты в пензенский краеведческий музей и музей имени И.Н. Ульянова, сертификаты на посещение скалодрома и игру в лазертаг от ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом», билеты в 7D-кинотеатр от торгово-развлекательного центра «Высшая лига», конфеты от «Ванюшкиных сладостей», 30-процентная скидка на обучение в автошколе «Пензенский ЦППК», билеты на аттракцион «Дом вверх дном», сертификаты на лазертаг от антикафе «Funny Fox» и на фотосессию от Полины Пащенко.

В организации мероприятия помощь оказали депутаты Законодательного собрания Пензенской области Александр Ломовцев, благодаря которому была распечатана часть фотографий на конкурс, и Людмила Глухова, оказавшая денежную помощь, а также член молодежного парламента Владислав Муромский, который напечатал баннеры и грамоты.