В сфере сохранения культурного наследия отмечается недостаток финансирования — Оникиенко Культура

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Ситуация в сфере сохранения культурного наследия в России характеризуется крайне высокой долей государственного регулирования и хроническим недостатком бюджетного финансирования. Об этом заявила заместитель председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

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«В Российской Федерации насчитывается всего более 90 тыс. объектов культурного наследия. […] Так вот из 90 тыс. объектов культурного наследия только 15% находятся в удовлетворительном состоянии», — привела она официальные данные в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона в четверг, 1 февраля.

По словам Светланы Оникиенко, чтобы к 2020 году довести показатель до 20%, в год нужно восстанавливать более 3 тыс. памятников истории и культуры.

«Для этого необходимы капиталовложения в 400–600 млрд. рублей. Это более чем в 10 раз превышает объемы, предусмотренные федеральным бюджетом», — отметила зампред комитета.

Она уточнила также, что в Пензенской области находится 370 объектов культурного наследия.

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«Из них 47 — федерального значения, 321 — регионального, два — местного и четыре — выявленных», — пояснила Светлана Оникиенко, добавив, что последние пока не внесены в реестр, однако на них полностью распространяется государственная охрана, которая предусмотрена действующим законодательством.

Она сообщила, что в прошлом году комитет подал три заявки на участие в федеральной целевой программе «Культура России».

«Один объект — на разработку научно-проектной документации, второй — на реставрацию и третий — на разработку зоны охраны объекта культурного наследия на общую сумму чуть более 28 млн. рублей. На сегодняшний день на основании нашей заявки обеспечена разработка пока только проекта зоны охраны объекта культурного наследия, наверное, потому, что она стоит всего 1,5 млн. рублей», — сказала заместитель председателя комитета, уточнив, что по другим двум заявкам суммы были значительно больше.