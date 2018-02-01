Начало реставрации усадьбы князя Куракина запланировано на 2018 год Культура

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Работы по реставрации усадьбы «Надеждино» князя Куракина, расположенной в Сердобском районе Пензенской области, планируется начать в 2018 году. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

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Она напомнила, что данный объект федерального значения находится в частной собственности.

«Ведется разработка научно-проектной документации. Намерение собственника — не только намерение собственника, это и требование комитета, которое изложено в охранном обязательстве — приступить к этим работам в 2018 году», — сказала Светлана Оникиенко в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона в четверг, 1 февраля.

По ее словам, предполагается, что реставрация будет закончена до 2022 года.

Зампред комитета уточнила, что всего под государственной охраной находится девять усадеб, расположенных на территории Пензенской области.

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В их числе, помимо «Надеждино», Светлана Оникиенко назвала «Тарханы» в Белинском районе (федеральная собственность, состояние удовлетворительное); усадьбу Голицыных в Тамалинском районе (региональная собственность, состояние аварийное); городскую усадьбу – памятник деревянной парковой архитектуры 50–60-х годов XIX века на улице Куйбышева в Пензе (областная собственность, состояние удовлетворительное); усадьбу в Беково (муниципальная собственность, состояние, близкое к аварийному); усадьбу Устинова в Грабово (областная собственность, состояние хорошее); усадьбу Араповых в Бессоновском районе (муниципальная собственность, требует работ по сохранению); усадьбу Воейкова в Каменке (муниципальная собственность, требует проведения срочных работ по сохранению) и усадьбу графа Шувалова в Никольском районе (муниципальная собственность, требует проведения работ по сохранению).

Она отметила, что на различных уровнях неоднократно поднимался, в частности, вопрос о необходимости сохранения усадьбы Воейкова, были подготовлены соответствующие проекты, администрации Каменки требовалось провести работы по консервации, однако пока за выдачей разрешения в комитет никто не обращался.

«Мы готовы встречаться с потенциальными инвесторами, рассказывать им о требованиях законодательства — федерального и регионального — по сохранению объектов культурного наследия, участвовать во всех форумах, совещаниях, везде, где может быть полезна наша информация», — резюмировала зампред комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.