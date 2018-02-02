В Пензе Олег Ягов предложил создать «Музей музеев» Культура

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов предложил создать площадку для демонстрации содержимого фондов музеев, которое не может быть показано широкому кругу посетителей из-за ограниченности площадей учреждений культуры.

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«У нас фонды музеев в 10 раз больше, чем самих экспонатов [на выставках]. И никакой возможности нет это все вытащить и показать», — сказал он в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона в минувший четверг, 1 февраля.

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Олег Ягов отметил, что через 1–2 года для этих целей можно предусмотреть здание площадью около 1 тыс. 300 кв. метров, находящееся в региональной собственности.

«Я даже название придумал: «Музей музеев». Условно, краеведческий музей на полгода полностью заполняет экспозицию. […] Все, что лежит годами, десятилетиями, дети и поколения уже вырастают, не видят это из фондов — пожалуйста, на год, на полгода, на три месяца вытащили», — пояснил зампред правительства региона.

Он подчеркнул, что этой площадкой могли бы воспользоваться любые музеи Пензенской области.