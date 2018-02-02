В Пензе директор объединения музеев подняла проблему старения кадров Общество

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Директор объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Надежда Никулаенкова подняла проблему увеличения среднего возраста музейных работников.

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«В музеях самое проблемное направление — это наши кадры. Кадры стареют», — сказала она в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона в минувший четверг, 1 февраля.

Надежда Никулаенкова отметила, что в пензенском педагогическом университете имени В.Г. Белинского некоторое время назад готовили музейных работников, для этих студентов проводилась практика на базе пензенских учреждений.

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«У нас сейчас очень достойная заработная плата в культуре. В тот период, когда факультет этот закрылся, все-таки была низкая заработная плата. Мне кажется, если бы он был сейчас, то проблем с кадрами бы практически не было», — пояснила директор объединения литературно-мемориальных музеев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего в учреждениях культуры и искусства Пензенской области работают 6,5 тыс. человек. Средний возраст работников составляет 45 лет. Музейные работники входят в число специалистов, которых не хватает в регионе.