Дмитрий Мурашов призвал заняться культурным просвещением в пензенских селах Культура

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов призвал уделить особое внимание культурному просвещению в сельской местности.

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«Усадьбы в Куракино, в Зубрилово, по сути, были разрушены за последнюю четверть века. На исходе XX столетия, когда там были другие учреждения, они еще стояли в целости и сохранности. Их разрушили наши с вами современники. Они не видели в них никакой ценности», — отметил он в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

Дмитрий Мурашов также напомнил слова лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, произнесенные им в 1995 году во время выступления в пензенском доме политпросвещения, о том, что в основе культурной политики региона должно лежать краеведение.

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«Я думаю, этим призывом необходимо воспользоваться. Если мы увеличиваем количество познавательных, культурных программ, они должны быть увеличены прежде всего в районах, а не в городе, потому что в городе это все будет «по верхам», а в районе это будет идти от земли. Если там не хватает специалистов, давайте, условно говоря, делать культурные десанты, чтобы приезжать и рассказывать, что вокруг находится. В районах публика очень благодарная, она будет слушать — и дети, и взрослые. Тогда количество людей, которые будут понимать, что вот эти здания [оказавшиеся в запустении усадьбы] и все прочее, что там находится, это не просто так, «приложение» к чему-то, а действительно очень ценное, будет расти», — сказал кандидат исторических наук.