В Пензенской области выпустят буклет об усадьбах Культура

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Буклет о сохранившихся до наших дней и безвозвратно утерянных усадьбах Пензенской области планируется издать в 2019 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

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«Пусть молодежный парламент этим займется, деньги мы найдем. Давайте буклет издадим «Усадьбы Пензенской области» отдельным изданием. […] У нас, по-моему, такого нет. Все возьмем усадьбы мы здесь — и забытые, и те, которые исчезли», — сказал он в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

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Олег Ягов добавил, что подобное издание может быть интересно и туристам, и жителям региона.

Зампред областного правительства также предложил использовать в качестве иллюстраций кадры из личного архива фотокорреспондента ИА «PenzaNews» Максима Костюшина, который является одним из инициаторов проекта «По следам забытых усадеб».

«За 2018 год если проведете работу [по сбору информации], в 2019 году мы [издадим]», — отметил он.

Олег Ягов особо обратил внимание на то, что буклет должен содержать достоверную информацию, поэтому к его подготовке следует привлечь специалистов.