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В пензенских «Тарханах» откроют выставку новых экспонатов

10:26 | 04.02.2018 | Культура

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Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Выставка «Новые приобретения музея» будет открыта в просветительском центре государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в четверг, 15 февраля.

В пензенских «Тарханах» откроют выставку новых экспонатов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Посетители смогут увидеть экспонаты, поступившие в 2016–2017 годах. За это время коллекция музея пополнилась более чем на 250 экспонатов, среди которых графика, живопись, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекция книг и уникальный набор для курения. Предметы поступали из разных источников — 30 передано в дар, 184 закуплены.

Благодаря фонду «Искусство, наука и спорт» в музей поступили уникальные предметы XVIII–XIX веков, в частности коллекция серебряной и фарфоровой посуды, курительные трубки, табачницы и зеркала. Приобретенный курительный набор является редкостью — подобного комплекта нет ни в одном известном музейном или частном собрании России.

В дар от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева музей-заповедник принял предметы XIX века — это гравюры, сабля и эполеты пожарной охраны. Один из переданных оттисков изображает императора Александра I на коне.

Доцент кафедры геометрии Южного федерального университета в Ростове-на-Дону Наталья Перлова передала портреты чембарских знакомых Михаила Лермонтова — Семена и Ольги Турнер, которые хранились в семье ее прадеда.

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Книжный фонд музея пополнили издания «Маскарад» 1892 года и «Демон» 1910 года. Кроме того, приобретены три тома полного собрания сочинений поэта 1936–1937 годов, в которых опубликованы стихотворения 1828–1841 годов, проза, письма и рисунки Михаила Лермонтова.

Также в коллекцию «Тархан» вошли четыре номера журнала «Утренний свет» конца XVIII века. Дополняют выставку книги конца XIX – начала XX веков, современные издания музея и почтовые карточки, переданные в дар от посетителей.

Осмотреть экспозицию можно до 1 июля, сообщается на сайте учреждения культуры.
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