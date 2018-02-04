В Пензе планируется отремонтировать здание музея одной картины Культура

Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Здание музея одной картины в Пензе планируется отремонтировать. Об этом сообщил директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

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«Закончили первый месяц 2018 года хорошо. Заработали 520 тыс. рублей, на 270 тыс. больше плана. […] Это хорошо, значит, коллектив работает достаточно активно и результативно, но этого уже мало — новый год принес и новые задачи и проблемы. Нам нужно решать хозяйственные вопросы: […] ремонтировать здание музея одной картины и обновлять кресла в его зрительном зале», — написал он в разделе «От первого лица» на сайте учреждения культуры.

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В числе задач Кирилл Застрожный также отметил ремонт крыши и устройство нового освещения витрин в никольском музее стекла и хрусталя, монтаж освещения фасада картинной галереи и приведение в порядок проводки, восстановление паркета в пилястровом зале губернаторского дома.

«Предстоит активно оформлять экспонаты наших фондов в единый каталог государственного музейного фонда РФ, продолжать их оцифровку и описание, готовить к реставрации наиболее нуждающиеся в ней шедевры», — добавил директор учреждения культуры.