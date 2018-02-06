Библиотеке имени Белинского подарена редкая книга о Пензе в период революции
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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Три экземпляра книги Даниила Фибиха «Двужильная Россия», посвященной жизни в Пензе во время революции, подарены центральной городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского внучкой писателя Марией Дремач.
Фото: Penzacitylib.ru
В издании представлены дневники литератора, детство и юность которого прошли в Пензе. Записи охватывают период 1915–1917 годов.
Также приведены фронтовые воспоминания о Великой Отечественной войне и о годах, проведенных автором в ГУЛАГе.
При создании книги был использован материал государственного архива Пензенской области, реальные фотографии и снимки документов. Книга написана живым языком, включает в себя интересные факты и описание известных событий.
Издание ориентировано на тех, кто интересуется прошлым региона, историей страны, мемуарным и документальным жанром литературы.
С «Двужильной Россией» вскоре можно будет ознакомиться в читальном зале библиотеки, сообщается на сайте учреждения культуры.