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Библиотеке имени Белинского подарена редкая книга о Пензе в период революции

08:26 | 06.02.2018 | Культура

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Три экземпляра книги Даниила Фибиха «Двужильная Россия», посвященной жизни в Пензе во время революции, подарены центральной городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского внучкой писателя Марией Дремач.

Библиотеке имени Белинского подарена редкая книга о Пензе в период революции

Фото: Penzacitylib.ru

В издании представлены дневники литератора, детство и юность которого прошли в Пензе. Записи охватывают период 1915–1917 годов.

Также приведены фронтовые воспоминания о Великой Отечественной войне и о годах, проведенных автором в ГУЛАГе.

При создании книги был использован материал государственного архива Пензенской области, реальные фотографии и снимки документов. Книга написана живым языком, включает в себя интересные факты и описание известных событий.

Издание ориентировано на тех, кто интересуется прошлым региона, историей страны, мемуарным и документальным жанром литературы.

С «Двужильной Россией» вскоре можно будет ознакомиться в читальном зале библиотеки, сообщается на сайте учреждения культуры.
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