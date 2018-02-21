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В пензенской духовной семинарии состоится мастер-класс по работе с академическим хором

10:11 | 21.02.2018 | Культура

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Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Бесплатный мастер-класс по работе с академическим хором состоится в актовом зале пензенской духовной семинарии во вторник, 6 марта.

В пензенской духовной семинарии состоится мастер-класс по работе с академическим хором

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Занятие проведет лауреат международных конкурсов, завкафедрой дирижирования факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии, доцент кафедры хорового дирижирования государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Антон Максимов.

Мероприятие начнется в 11.00, сообщается на сайте учреждения.

Максимов Антон Александрович родился в Ленинграде в 1979 году.

В 1995 году с отличием окончил хоровое училище имени М.И. Глинки.

С 1995 года по настоящее время работает преподавателем и хормейстером хора мальчиков и юношей хорового училища имени М.И. Глинки.

В 1999–2000 годах преподавал в Петрозаводской государственной консерватории.

В 2000 году с отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности «Хоровое дирижирование» в классе народной артистки России Елизаветы Кудрявцевой.

С 2011 года заведует кафедрой дирижирования на факультете церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии, является доцентом кафедры хорового дирижирования и руководителем хора студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.
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