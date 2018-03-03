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Леонид Левин встретился с работниками культуры Пензы

18:49 | 03.03.2018 | Культура

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Председатель комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин встретился с руководителями учреждений культуры в ходе рабочего визита в Пензу в субботу, 3 марта.

Леонид Левин встретился с работниками культуры Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Общение проходило в стенах центра культуры и досуга в неформальной обстановке — за чашкой чая. Были затронуты темы сохранения культурного наследия, внедрения цифровых технологий и финансирования отрасли.

Отдельно депутат остановился на вопросе, касающемся нового закона о культуре.

«Безусловно, в рабочую группу, занимающуюся разработкой правового акта, необходимо включить деятелей культуры, потому что документ должен в первую очередь защищать их интересы. Один из важных аспектов — как изменить законодательство, чтобы сохранить четкий контроль за закупками и при этом дать возможность заниматься творчеством, а не бухгалтерской отчетностью», — отметил Леонид Левин.

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Он поблагодарил работников сферы за самоотдачу и энтузиазм.

В ответном слове мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил признательность за внимание гостя к проблемам культуры.

«Мы чувствуем вашу заботу и, опираясь на нее и поддержку губернатора Пензенской области, развиваем дополнительное образование, организовываем занятость детей. Это позволяет нам показывать хорошие результаты в снижении уровня преступности, обеспечивать культурный рост подрастающего поколения», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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