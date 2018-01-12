Мэрия Пензы предложила СМИ любоваться снимками автора, проигравшего иски о фотографиях Общество

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Мэрия Пензы предложила руководителям региональных средств массовой информации и журналистам полюбоваться снимками учредителя одного из сетевых СМИ, члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который стал появляться на публичных мероприятиях с фотоаппаратом после череды проигранных исков о незаконном использовании фотографий, произведенных коллегами.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте администрации Пензы, в экспозицию также вошли работы фотографа Александра Толкачева, сотрудников пресс-служб мэрии и гордумы.

По чьей инициативе 12 января была организована данная выставка в муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга», а также по какому именно принципу были отобраны работы для нее, не уточняется.

Вместе с тем отмечается, что «вернисаж, посвященный профессиональному празднику средств массовой информации», помимо представителей СМИ, посетили городские чиновники, в том числе высокопоставленные.

Судя по кадрам с мероприятия, среди них были мэр Пензы Виктор Кувайцев, а также четверо его заместителей, работающих в настоящее время: Юрий Ильин, Магомед Агамагомедов, Владимир Попков и Андрей Шевченко. Исключение составила Ирина Ширшина, которая находится под домашним арестом.

Одна часть мероприятия — у елки — сопровождалась музыкальными номерами и даже танцами. Также для представителей СМИ было организовано чаепитие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации, основанной на слухах.

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После череды судебных исков об авторском праве, из-за которых примерно за год Александр Тузов потерял около 500 тыс. рублей, он закрыл ИП. Почти сразу после первого проигрыша по делу об интеллектуальной собственности в 2016 году бывший сотрудник ФСБ попытался создать проблемы с силовиками СМИ, обратившемуся в суд за защитой своих прав. Однако эти усилия ни к чему не привели.

Более 100 тыс. рублей по судебным решениям должник до настоящего времени добровольно не выплатил.

После того, как в ситуацию вмешались приставы, Александр Тузов заявил, что ежемесячно тратит на содержание себя и несовершеннолетнего ребенка только 4 тыс. рублей, направляя из пенсии на погашение кредита за иномарку почти в пять раз больше.

Несмотря на то, что суды различных инстанций неоднократно признавали, что Александр Тузов нарушил закон, он по-прежнему является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.