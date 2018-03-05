Скончалась бывшая актриса пензенского драмтеатра Ольга Стефанова Культура

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Бывшая актриса пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Ольга Стефанова скончалась после продолжительной болезни на 82-м году жизни 3 марта.

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Она дебютировала на сцене драмтеатра в 20 лет небольшой ролью Соседки в спектакле по пьесе Яна Райниса «Вей, ветерок!»

За последующие 12 лет Ольга Стефанова сыграла почти 50 ролей в спектаклях по классическим и современным произведениям, среди которых — Брангена в пьесе «Тристан и Изольда», Маня в комедии «Чужой ребенок», Зоя Парамонова в «Барабанщице» и Лиза Хренова в «Традиционном сборе».

В 1968 году Ольга Стефанова перешла в труппу драматического театра города Шахты Ростовской области, где служила 14 лет, но в 1982 году она вернулась в Пензу и проработала еще 12 лет, исполнив такие заметные роли, как Памела Кронки в трагикомедии «Разве можно не любить Памелу?», Мать в «Черной невесте», Нина Воронкова в мелодраме «Ретро» и Марлен в комедии «В лабиринтах лжи».

В 1994 году по состоянию здоровья актриса была вынуждена оставить сцену.

Всего в Пензе Ольга Стефанова сыграла свыше 60 разноплановых ролей.

Коллектив театра скорбит о кончине актрисы и выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.

Прощание с Ольгой Стефановой состоится во вторник, 6 марта, в 10.00 в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, сообщается на сайте учреждения культуры.