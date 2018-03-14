EN
17:32:15 Среда, 14 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензенской области распределят субсидии на обновление сельских домов культуры

11:16 | 14.03.2018 | Культура

Печать

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Минстрой Пензенской области приступил к конкурсному отбору муниципальных образований для выделения субсидий на софинансирование мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту зданий сельских домов культуры.

В Пензенской области распределят субсидии на обновление сельских домов культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При принятии решения о направлении денежных средств из регионального бюджета будет приниматься во внимание, в частности, наличие документации, подтверждающей техническое состояние здания, а также собственных ресурсов для участия в программе модернизации.

Объем перечисляемой субсидии из бюджета Пензенской области составлит 95% от стоимости строительно-монтажных работ.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, конкурсный отбор будет осуществляться по 3 апреля.
Актуальное
Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконном оформлении земли у «Родины» По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка
В Пензе изъято около 400 тыс. пачек сигарет с признаками подделки Дело о террористических ячейках в Пензе и Петербурге вызывает тревогу — Валерий Борщев
В Беково вынесен приговор мужчине, 16 раз ударившему знакомого молотком по голове Пензенская епархия объявила фотоконкурс «Я выбираю жизнь»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама