В Пензенской области распределят субсидии на обновление сельских домов культуры Культура

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Минстрой Пензенской области приступил к конкурсному отбору муниципальных образований для выделения субсидий на софинансирование мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту зданий сельских домов культуры.

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При принятии решения о направлении денежных средств из регионального бюджета будет приниматься во внимание, в частности, наличие документации, подтверждающей техническое состояние здания, а также собственных ресурсов для участия в программе модернизации.

Объем перечисляемой субсидии из бюджета Пензенской области составлит 95% от стоимости строительно-монтажных работ.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, конкурсный отбор будет осуществляться по 3 апреля.