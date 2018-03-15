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Виктория Тюрина из Заречного удостоена гран-при областного конкурса «Край талантов»

08:24 | 15.03.2018 | Культура

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Воспитанница вокально-эстрадной студии «Десерт» города Заречного Виктория Тюрина удостоена гран-при музыкального конкурса «Край талантов», организованного гостелерадиокомпанией «Пенза».

Виктория Тюрина из Заречного удостоена гран-при областного конкурса «Край талантов»

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Иван Белозерцев вручил ей сертификат на 150 тыс. рублей в ходе гала-концерта, состоявшегося в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую среду, 15 марта.

По решению жюри, первого места удостоена Ангелина Яковлева, второго — коллектив «Continent Music», а третьего — квартет «Тетрис».

Глава региона пожелал участникам «Края талантов» продолжить развивать свои творческие способности и выразил уверенность в необходимости проведения конкурса вокалистов и в следующем году.

Конкурс «Край талантов» был впервые проведен на радио в 2004 году. Как телевизионный проект он прошел в третий раз.

Очередной сезон стартовал в ноябре 2017 года в эфире ГТРК «Пенза».

В финал прошли 15 финалистов, в том числе солисты и коллективы с участниками в возрасте от 6 до 15 лет. В качестве наставников с ними работали музыканты оркестра «Пенза», ансамблей «Экспресс-бэнд» и «Старгород», а также духового оркестра под управлением Анатолия Набережного.
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